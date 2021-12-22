Kahve Dibeği ne demek, TDK'ya göre Kahve Dibeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kahve dibeği ne demek? Kahve dibeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kahve dibeği kelimesi. Peki kahve dibeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kahve dibeği nedir, kahve dibeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAHVE DİBEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kahve dibeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kahve dibeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kahve çekirdeklerini dövmeye ve çöplerini ayıklamaya yarayan içi oyuk taş veya ağaç kap

