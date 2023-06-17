Kahve tiryakilerine kötü haber! Büyük zam geliyor: Dışarıda kahve içmek hayal olacak

Kahve sever insanların moralini bozacak haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Kahve fiyatları yükseliyor! Tüm detaylar haberimizde.

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Kahve tiryakilerine kötü haber! Büyük zam geliyor: Dışarıda kahve içmek hayal olacak

Kahve fiyatları günden güne yükselen tüketim ürünleri arasında yer alıyor. Ancak kahve severlerin morali bu sefer epey bozulacak! Fahiş zamlar geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAHVE SEVERLERE ÜZÜCÜ HABERLER

Kahve sever vatandaşa üzücü haberler gelmeye başladı. Kahve ve çikolata maliyetleri günden güne artmaya devam ediyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan tarım bölgelerinde kuraklık ve yağışlar yaşanırken El Nino hava olayı kahve ve kakao piyasasını da derinden etkiledi. 

Kahve Fiyatları Giderek Artıyor

Bu kapsamda tarım endeksiyle de gerileme yaşanması yüzde 24 oranında artışı beraberinde getirdi. Kakao fiyatlarının artışının yaşanması için birçok farklı etken var. Ancak en önemlisi vadeli işlemlerle birlikte kakao fiyatlarının değeri 3 bin 179 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Son bir ay içinde piyasada yüzde 36 oranında bir artış yaşandı ve kakao üreticisi Fildişi Sahillerinde kakao çekirdekleri hacmi ve hasatlarında düşüş yaşanıyor. Aynı durum kahve fiyatları için de yaşanıyor ve El Nino hava olayları kahve piyasasını da etkiliyor. Mahsullerin az olması sebebiyle kahve fiyatları pound olarak 1.9 dolar seviyelerine yükseldi. Son 6 ay içinde en yüksek 2.05 dolar olarak işlem gören kahvelerin en düşüğü ise Arabica kahveleri olarak biliniyor. 

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