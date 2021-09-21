Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı ve İş İlanları

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) görev tanımı nedir, Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) ne iş yapar, Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) Tanımı;

Kahve ve kakaoyu öğüterek kakao, kahve ve vb. çeşitli sıcak ve soğuk içecekleri hazırlayan ve sunan kişidir.

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) Maaşları

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) maaşı ortalama aylık 4.000 - TL’dir. En düşük Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olunması gerekiyor.

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) Ne İş Yapar?

Diğer, Çay, Kahve ve Kakao Hazırlayıcıları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kakaonun dış kabuğunu kırmak,

b) Kahve ve kakaoyu öğütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) mesleğinin meslek kodu 8160.28 olarak belirlenmiştir



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