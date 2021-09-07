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  3. Kahve yapmadığı için ağabeyinden şiddet gördü

Kahve yapmadığı için ağabeyinden şiddet gördü

Elazığ’da G.Ö. isimli kişinin abisine kahve yapmayı reddedince şiddete uğradığı iddia edildi.

Kahve yapmadığı için ağabeyinden şiddet gördü

Elazığ’da yaşanan olayda  G.Ö., akşam vakti eve gelen ağabeyinin kendisine kahve yapması isteğini reddetti. Ağabeyinin bunu bahane olarak kullanıp G.Ö.’ye şiddet uyguladığı iddia edildi.

Olaydan sonra burnunda çatlak oluşan G.Ö., ağabeyi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Elazığ adliyesinde gerçekleşen mahkemede taraflar dinlendi, adli tıp raporunun sonucuna göre karar verilecek dava ileri bir tarihe ertelendi.

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