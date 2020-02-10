Kahvede 'oyun' kavgasında bıçaklı yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis

KAYSERİ'de kahvede oyun oynarken çıkan tartışmada Kenan A.'yı (44) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. (45), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Uğur A., kahvede oyun oynarken, elindeki kağıtları diğer oyunculara söylediği iddiasıyla Kenan A. ile tartıştı. Uğur A., Kenan A.'yı sırtından 2 kez bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan Uğur A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "yaralama" suçundan tutuksuz yargılanan Uğur K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Uğur A., "Maç izlemeye gitmiştim. Kağıtları havaya fırlattı. "Yavaş ol" dedim. Başka hiçbir şey demedim. Daha önceden tanımıyordum. Maçı izlerken arkamdan gelerek, 2 kez bıçakladı. Acıyı hissettim. Hiçbir şey demeden koşarak ayrıldı. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Uğur A.'ya, 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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Kaynak: DHA