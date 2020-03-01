Kahvehane bahçesinde öldürüldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kahvehane bahçesinde otururken husumetli olduğu Şahin Y.'nin (35) silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Korkmaz (37) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Salihli ilçesi Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin bahçesinde iki arkadaşı ile birlikte oturan Ahmet Korkmaz, yanlarına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen tabancadan çıkan mermiler, Korkmaz'ın başı ve bacaklarına isabet etti. Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayın arından kaçan saldırganın Korkmaz ile husumetli olduğu öğrenilen Şahin Y., olduğunu tespit etti. Taytan Mahallesi'nden Salihli yönüne doğru kaçtığı belirlenen Şahin Y., yapılan çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan Şahin Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA