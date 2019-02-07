Kahvehanedeki saldırıda yaralanan genç öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle yapılan saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda kahvehanede bulunan Tamer G. (25) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tamer G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Kaynak: İHA