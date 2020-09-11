Kahvehanedekilerin yarasa ile imtihanı!

Bilecik'te kahvehaneye giren 4 yarasa müşterileri korkuttu. Kahvehanenin bir yanından diğer yanına süzülen yarasalardan üçü bir süre sonra girdikleri camdan çıkarken sona kalan bir tanesi de uçmaktan yorgun düşüp yere düştü. Ardından bir şeker kutusuna alınan yarasa yeniden doğaya salındı.