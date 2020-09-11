Kahvehanedekilerin yarasa ile imtihanı!
Bilecik'te kahvehaneye giren 4 yarasa müşterileri korkuttu. Kahvehanenin bir yanından diğer yanına süzülen yarasalardan üçü bir süre sonra girdikleri camdan çıkarken sona kalan bir tanesi de uçmaktan yorgun düşüp yere düştü. Ardından bir şeker kutusuna alınan yarasa yeniden doğaya salındı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir köy kahvehanesinde yaşanan olayda açık olan camdan kahvehaneye giren 4 yarasa, kahvedekilere büyük zorluk yaşattı. Bir süre sonra 3 yarasa geldikleri gibi camdan çıkarken sona kalanı ise yaklaşık 1 saat boşunca çıkmamak için direndi. Sonunda yorgun düşen yarasayı kahvehanedekileri bir şeker kutusuna koyup doğaya saldı.
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11 Eylül 2020 Cuma 13:02
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