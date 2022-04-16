Kahvehane/kıraathane İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kahvehane/kıraathane İşletmecisi görev tanımı nedir, Kahvehane/kıraathane İşletmecisi ne iş yapar, Kahvehane/kıraathane İşletmecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kahvehane/kıraathane İşletmecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kahvehane/kıraathane İşletmecisi Tanımı;

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Kahvehane/kıraathane İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kahvehane/kıraathane İşletmecisi Maaşları

Kahvehane/kıraathane İşletmecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kahvehane/kıraathane İşletmecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kahvehane/kıraathane İşletmecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.29

Meslek Adı :

Kahvehane/kıraathane İşletmecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kahvehanenin işletilmesi işlerini kendi başına ve belli sere içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kahvehane İşletmecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) İşyerinin ihtiyacı olan malzemeler ile satışı yapılan çay, şeker, vb. ürünleri temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

c) Çalıştırdığı personeli sevk ve idare etmek, personelin yaptıkları işleri kontrol etmek,

d) Kahvehanenin görünen yerlerine kanuni olarak asılması gereken, sigara içme yasağı gibi uyarıcı afişlerin asılmasını sağlamak,

e) Müşterilerden satışı yapılan ürünlerin ücretini tahsil etmek, yazar kasa fişi düzenleyerek vermek,

f) Müşteri istek ve şikayetlerini değerlendirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak,

g) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrollerini yapmak, biten ve azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

h) Kahvehanenin temizlik ve düzenini sağlamak,

i) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira, fatura gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

j) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak veya tutulmasını sağlamak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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