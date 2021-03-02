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  3. Kahvehaneler( kıraathane) açıldı mı 2021? Hangi illerde açıldı? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı? Oyun yasağı kalktı mı?

Kahvehaneler( kıraathane) açıldı mı 2021? Hangi illerde açıldı? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı? Oyun yasağı kalktı mı?

Türkiye 2 Mart itibariyle kademeli normalleşme sürecin geçti. İlerin risk haritasına göre yüksek riskli iller haricinde birçok ilde kısıtlamalar kaldırıldı ve kapalı olan işyerleri açıldı Peki Kahvehaneler( kıraathane) açıldı mı? Hangi illerde açıldı? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı? Oyun yasağı kalktı mı?

Kahvehaneler( kıraathane) açıldı mı 2021? Hangi illerde açıldı? Kahvehanelerde oyun yasağı var mı? Oyun yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda illerin 4 ayrı risk kategorisinde değerlendirdi ve belirlenen çerçeve kapsamında normalleşme süreci başladı. Yüksek riskli iller hariç, diğer illerde kademeli normalleşme süreci başladı. Uzun süredir salgın nedeniyle kapalı olan kahvehanelerin( kıraathane) durumu da bu kapsamda merak konusu oldu.

KAHVEHANELER( KIRAATHANE) AÇILDI MI 2021 ?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler konulu genelgeye göre Düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde kahvehaneler( kıraathane) açıldı. Buna göre kahvehanelerde  Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) dikkate alınarak yüzde 50 kapasite sınırı ile vatandaşlara hizmet verecek. 

Kahvehanelerin açıldığı iller:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat,  Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. 

KAHVEHANELER (KIRAATHANE) KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre saat 07.00'de açılacak, saat 19.00'da ise kapanacak.

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI VAR MI? OYUN YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde kahvehanelerde oyun yasağının kalkıp kalkmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Şuan itibariyle oyun yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bakanlığın genelge yayınlayarak detayları duyurması bekleniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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