Kahvehaneler, kıraathane, çay ocağı açıldı mı 2021 ? Çay ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artışa geçerken bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısından kısıtlama ve yasak kararları çıkmıştı. Ayrıca birçok işletmenin faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verilmişti. 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte bakanlık düşük, orta ve yüksek riskli illerde kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının yüzde 50 kapasite ile açılamasına kara verdi.

KAHVEHANELAR, KIRAATHANE, ÇAY OCAĞI AÇILDI MI 2021? NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen "Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu genelgeye göre düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde kahvehane, kıraatahane ve çay ocakları maske ve mesafe kuralları göz önünde bulundurularak HES kodu sorgulaması ile yüzde 50 kapasite ile açılacak.

Bakanlığın genelgesinde konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

" Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. "

Bakanlığın genelgesinde," HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir. " denildi.

ÇAY OCAKLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Çay ocakları (bahçeleri) saat 07.00'de açılacak, saat 20.00'de kapacak. Öte yandan Çok Yüksek Riskli İller kategorisinde yer alan illerde çay ocakları al gel şeklinde hizmet vermeye devam edecek.

DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)