Kahveseverlere müjde! İçtiğiniz kahve ile karaciğer yağlanmalarını önleyebilirsiniz!

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, türü farketmeksizin kahve tüketimi ile birlikte kronik karaciğer rahatsızlığının önlenebileceği ortaya konuldu, ayrıca, kahve tüketen kişilerin karaciğer rahatsızlığına bağlı ölüm riskinin tüketmeyenlere kıyasla yüzde 49 daha düşük olduğu öne sürüldü.

The Guardian medya grubu'nun haberine göre, İngiltere’de Southampton Üniversitesinden araştırmacılar, tüketilen kahvenin kronik karaciğer riskini azaltıp azaltmadığını araştıran bir inceleme yürüttü. İngiltere’de Bio Bank verileri doğrultusunda yapılan araştırmada, 494 bin 585 katılımcının verileri analiz edildi. Katılımcıların 40 ila 69 yaş aralığında olduğu, bunlardan 384 bin 818'inin kahve tükettiği, 109 bin 767'sininde kahve tüketmediği kaydedildi. Çalışma kapsamında katılımcıların karaciğer rahatsızlıkları 11 yıl boyunca takip edildi.

KAHVE TÜKETEN KESİMİN KARACİĞER RAHATSIZLIĞINA YAKALANMA RİSKİ DAHA AZ!

Yapılan analiz sonucunda, kahve tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre kronik karaciğer hastalığına ve karaciğer yağlanmasına bağlı hastalığa yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu belirlendi.

Araştırmanın ayrıntıları, "BMC Public Health" dergisinde yayımlandı.