Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı

Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği kahve festivali bugün kapılarını açtı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı

Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği kahve festivali bugün kapılarını açtı. Festivalde dünyaca ünlü markaların kahve makinalarından çıkan kahvelerle tadım yapılacak.

Her yıl on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul'da 14- 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival boyunca Philips kahve makineleri deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, Türkiye'nin bir numaralı kahve makinesi olan Philips LatteGo tam otomatik espresso makineleri ile kaliteli kahve deneyimi yaşarken, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek.

Geçtiğimiz dönemde Philips Ev Aletleri, şirket adını global çapta Versuni olarak değiştirdiğini duyurmuştu. 16 Eylül Cumartesi günü 18.00- 18.45 saatlerinde, Coffee Manifesto Barista Eğitmeni Koray Erdoğdu sunumuyla gerçekleştirilecek "kendi evinin baristası ol" söyleşisiyle, profesyonel ve lezzetli kahve hazırlama konusunda pratik bilgiler paylaşılacak.

LatteGo, tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt vererek, özgün kahve sanatlarını oluşturma fırsatı sunuyor. 17 Eylül Pazar günü 17.00- 17.45 saatlerinde, ünlü tasarımcı Mert Çelebi rehberliğinde gerçekleşecek "Philips ile Linol Baskı Atölyesi" çalışmasıyla, katılımcılar kahve tutkusu ve sanatı bir arada deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Versuni Türkiye Pazarlama Lideri Nil Şahinbaşoğlu, "Versuni'de, evleri yuvaya dönüştüren çok yönlü ve benzersiz ürünler oluşturuyoruz. Dijital teknoloji, ev yaşamının geleceğini belirleyen gücümüzdür ve işimizin merkezinde tuttuğumuz tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri sunmamızda en büyük yardımcımız. Ürünlerimizin her biri, tüketicilerin yaşam tarzlarını geliştirmek, evdeki hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlandı. Kahve makinelerimizde başardığımız rekor seviyede büyümenin bu çabaların bir sonucu olduğunu görüyorum. Herkesin "kendi evinin baristası" olarak, favori kahvelerini en sevdikleri şekilde hazırlamalarına olanak sağlayan kahve makinelerimizle, tüketicilerimizin beğenisini ve güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Pazardaki payımız da bu başarımızı destekliyor. Son dönem raporlarına göre Türkiye'deki kahve makinesi pazarında "Tam Otomatik Espresso Makineleri" kategorisinde lider marka olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. "Philips LatteGo Espresso Makinesi" ürünümüz ile de tüketicilerin oylarıyla YILIN SEÇİLMİŞ ÜRÜNÜ olduk. Tüketicilerimizin deneyimiyle taçlanan bu başarımızın mutluluğunu İstanbul Kahve Festivali'nde katılımcılarla bir araya gelerek paylaşacak, keyifli anlar yaşayacağız" dedi.

Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı

Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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