Kahya (Özel Hizmet Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kahya (Özel Hizmet Hariç) görev tanımı nedir, Kahya (Özel Hizmet Hariç) ne iş yapar, Kahya (Özel Hizmet Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kahya (Özel Hizmet Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kahya (Özel Hizmet Hariç) Tanımı;

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Kahya (Özel Hizmet Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kahya (Özel Hizmet Hariç) Maaşları

Kahya (Özel Hizmet Hariç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kahya (Özel Hizmet Hariç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kahya (Özel Hizmet Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5152.01

Meslek Adı :

Kahya (Özel Hizmet Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Evlerdeki Temizlik Ve Bakım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hastane, otel veya benzeri müesseslerdeki hizmetçi personelin işlerini organize ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kahya(Özel Hizmet Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hizmetçi personele nezaret etmek ve önceden kararlaştırılmış verim ve temizlik gereklerini yerine getirmek,

b) Hizmetçi personele yapacakları işleri bildirmek,

c) Hizmetlilerin disiplini, istihdamı ve işten çıkarılması ile meşgul olmak,

d) Raporlar tanzim etmek, hesapları kontrol etmek ve envanter sayımı yapmak,

e) Malzeme ve teçhizat vermek,

f) Malzeme ve teçhizatı satın alabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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