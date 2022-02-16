Kahya (Özel Hizmet) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kahya (Özel Hizmet) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kahya (Özel Hizmet) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kahya (Özel Hizmet) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kahya (Özel Hizmet) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kahya (Özel Hizmet) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kahya (Özel Hizmet) Maaşları

Kahya (Özel Hizmet) maaşı ortalama olarak aylık 8750_TL'dir. En düşük Kahya (Özel Hizmet) maaşı 7450_TL, En yüksek ise 10050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kahya (Özel Hizmet) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5152.02

Meslek Adı :

Kahya (Özel Hizmet)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Evlerdeki Temizlik Ve Bakım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Evlerde hizmetçi personelin işini organize ve kontrol eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kahya (Özel Hizmet) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hizmetçi personelin önceden tespit edilmiş verim ve temizlik gereklerini yerine getirmek,

b) Hizmetçi personele yapacakları işleri bildirmek,

c) Hizmetlilerin disiplinini, istihdamı ve işten çıkarılması ile ilgilenmek,

d) Malzeme ve ev ihtiyaçlarını karşılayacak teçhizatı satın almak ve kullanılacağı yere vermek,

e) Malzeme sarfiyatı, ev idaresi ve hizmet kaydını tutmak,

f) Temizlik, yemek hazırlamak ve servis yapmak gibi hizmetçilik görevlerini de yerine getirebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kahya (Özel Hizmet) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?