Kai Bucher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Bucher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Bucher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Bucher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Bucher 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Bucher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kai Bucher, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Bucher'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kai Bucher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Bucher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Bucher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Bucher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Kai Bucher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Bucher şuan SC Cham takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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