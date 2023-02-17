Kai Cipot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Cipot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Cipot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Cipot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Cipot 28 Nisan 2001 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Cipot Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kai Cipot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Kai Cipot'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kai Cipot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Cipot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Cipot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Cipot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında NS Mura

Kai Cipot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Cipot şuan NS Mura takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kai Cipot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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