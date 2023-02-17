Kai Fotheringham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Fotheringham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Fotheringham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Fotheringham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Fotheringham 18 Nisan 2003 tarihinde Larbert şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Fotheringham Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kai Fotheringham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kai Fotheringham'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kai Fotheringham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Fotheringham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Fotheringham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Fotheringham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dundee United

12 Mart 2021 yılında Falkirk FC

5 Mayıs 2021 yılında Dundee United

26 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

14 Ekim 2021 yılında Dundee United

2 Şubat 2022 yılında Cove Rangers FC

1 Mayıs 2022 yılında Dundee United

25 Ağu 2022 yılında Stirling

1 Şubat 2023 yılında Dundee United

Kai Fotheringham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Fotheringham şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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