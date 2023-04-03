Kai Kajisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Kajisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Kajisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kai Kajisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kai Kajisa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 加治佐 海 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kai Kajisa Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kai Kajisa'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kai Kajisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kai Kajisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kai Kajisa şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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