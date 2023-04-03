Kai Matsuzaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Matsuzaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Matsuzaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Matsuzaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Matsuzaki 22 Kasım 1997 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松崎 快 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Matsuzaki Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Kai Matsuzaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Matsuzaki'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kai Matsuzaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Matsuzaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Matsuzaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Matsuzaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Toyo Univ.

1 Şubat 2020 yılında Mito HollyHock

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

Kai Matsuzaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Matsuzaki şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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