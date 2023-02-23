Kai Meriluoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Meriluoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Meriluoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Meriluoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Meriluoto 2 Ocak 2003 tarihinde Siuntio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya,Japonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Meriluoto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Kai Meriluoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Meriluoto'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kai Meriluoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Meriluoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Meriluoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Meriluoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

15 Şubat 2022 yılında Ilves

31 Aralık 2022 yılında HJK Helsinki

Kai Meriluoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Meriluoto şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Kai Meriluoto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

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