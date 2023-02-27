Kai Merk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Merk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Merk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Merk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Merk 28 Ağustos 1998 tarihinde Dahn şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Merk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Kai Merk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kai Merk'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kai Merk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Merk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Merk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Merk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Elversberg II

1 Temmuz 2018 yılında SV Elversberg

23 Temmuz 2020 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

Kai Merk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Merk şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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