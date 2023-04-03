Kai Miki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Miki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kai Miki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kai Miki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kai Miki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Miki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Miki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Miki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Miki 19 Nisan 1993 tarihinde Kuwana, Mie şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三鬼 海 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Miki Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kai Miki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Miki'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kai Mikiboyu ve yaşı kaç

Kai Miki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Miki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Kai Miki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Miki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Machida Zelvia

1 Şubat 2015 yılında V-V. Nagasaki

31 Ocak 2016 yılında Machida Zelvia

24 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2017 yılında Roasso Kumamoto

4 Ocak 2018 yılında Monte. Yamagata

1 Şubat 2021 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2022 yılında Monte. Yamagata

1 Şubat 2022 yılında Machida Zelvia

Kai Miki kimdir

Kai Miki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Miki şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Kai Miki nereli

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