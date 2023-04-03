Kai Nakazumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Nakazumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Nakazumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kai Nakazumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kai Nakazumi 2 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中角 海音 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kai Nakazumi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Nakazumi'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kai Nakazumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kai Nakazumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Kai Nakazumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kai Nakazumi şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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