Kai Schwitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Schwitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Schwitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Schwitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Schwitz 23 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Schwitz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kai Schwitz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kai Schwitz'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kai Schwitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Schwitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Schwitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Schwitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Metz U17

1 Ocak 2014 yılında RFCU Luxem. U17

1 Temmuz 2014 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2015 yılında Erpeldange

30 Haziran 2016 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2017 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2019 yılında Junglinster

30 Haziran 2020 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2021 yılında E. Ettelbrück

Kai Schwitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Schwitz şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kai Schwitz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Brouch (2005-2007), Etzella Ettelbrück (2007-2010), RFCU Luxemburg (2010-2011) FC Metz (2011-2013), RFCU Luxemburg (2014)

Lüksemburg U17 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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