Kai Shibato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Shibato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Shibato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Shibato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Shibato 24 Kasım 1995 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柴戸 海 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Shibato Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kai Shibato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Kai Shibato'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kai Shibato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Shibato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Shibato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Shibato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2018 yılında Urawa Reds

Kai Shibato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Shibato şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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