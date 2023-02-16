Kai Sotirios Kaissis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Sotirios Kaissis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Sotirios Kaissis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Sotirios Kaissis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Sotirios Kaissis 7 Kasım 1996 tarihinde Oldenburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Sotirios Kaissis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WUS SPORTS yapmaktadır. Kai Sotirios Kaissis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kai Sotirios Kaissis'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kai Sotirios Kaissis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Sotirios Kaissis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Sotirios Kaissis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Sotirios Kaissis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nordwest U19

1 Temmuz 2015 yılında VfB Oldenburg

1 Ocak 2016 yılında VfL Oldenburg

1 Temmuz 2020 yılında VfB Oldenburg

Kai Sotirios Kaissis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Sotirios Kaissis şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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