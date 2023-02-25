Kai Trewin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Trewin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Trewin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Trewin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Trewin 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Kai Clifton Trewin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Trewin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Management yapmaktadır. Kai Trewin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 5 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Kai Trewin'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kai Trewin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Trewin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kai Trewin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Trewin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2019 yılında Brisbane Roar

Kai Trewin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Trewin şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.