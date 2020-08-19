  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Kaia Gerber'in canlı yayında saçını boyamasını 65 bin kişi izledi!

Kaia Gerber'in canlı yayında saçını boyamasını 65 bin kişi izledi!

Model Kaia Gerber, sosyal medya canlı yayınında "Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim" dediği şeyi yaparak saçını boyadı. O anlar kameralara böyle yansırken yaptığı paylaşım ise 65 bin kişi tarafından izlendi.

18 yaşındaki dünyaca ünlü model Kaia Gerber, İngiliz kuaför Guido Palau’yla bir canlı yayında saçlarını boyadı. 65 bin kişi tarafından izlenen o anlarda Gerber, "Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim" diyerek herkesi şaşırttı.

Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı | İntikam ve ihanetlerin gölgesinde bir aşk hikayesi!Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı | İntikam ve ihanetlerin gölgesinde bir aşk hikayesi!

Şok 19 Ağustos - 30 Eylül aktüel indirimler | Okulların açılışına özel katalog!Şok 19 Ağustos - 30 Eylül aktüel indirimler | Okulların açılışına özel katalog!

Hava durumu 19 - 20 - 21 Ağustos 2020 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!Hava durumu 19 - 20 - 21 Ağustos 2020 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

A101 20 Ağustos 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 20 Ağustos 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

 

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:17
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kaia Gerber'in canlı yayında saçını boyamasını 65 bin kişi izledi!
Kaia Gerber'in canlı yayında saçını boyamasını 65 bin kişi izledi!
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Karadeniz'de aşk rüzgarı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Karadeniz'de aşk rüzgarı!
Halit Ergenç'ten Ozan Güven savunması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''
Halit Ergenç'ten Ozan Güven savunması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''
Doya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildi
Doya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildi
Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''
Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!
Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi Özgür'e duygularını açabilecek mi?
Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi Özgür'e duygularını açabilecek mi?
Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdiği videosu çokça izlendi!
Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdiği videosu çokça izlendi!
Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?
Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?