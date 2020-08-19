Kaia Gerber'in canlı yayında saçını boyamasını 65 bin kişi izledi!
Model Kaia Gerber, sosyal medya canlı yayınında "Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim" dediği şeyi yaparak saçını boyadı. O anlar kameralara böyle yansırken yaptığı paylaşım ise 65 bin kişi tarafından izlendi.
18 yaşındaki dünyaca ünlü model Kaia Gerber, İngiliz kuaför Guido Palau’yla bir canlı yayında saçlarını boyadı. 65 bin kişi tarafından izlenen o anlarda Gerber, "Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim" diyerek herkesi şaşırttı.
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