Kaia Gerber'in canlı yayında saçını boyamasını 65 bin kişi izledi!

Model Kaia Gerber, sosyal medya canlı yayınında "Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim" dediği şeyi yaparak saçını boyadı. O anlar kameralara böyle yansırken yaptığı paylaşım ise 65 bin kişi tarafından izlendi.