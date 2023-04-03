Kaichi Samata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaichi Samata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kaichi Samata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaichi Samata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.