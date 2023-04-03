Kaichi Samata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaichi Samata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaichi Samata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaichi Samata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaichi Samata 6 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 今野 光希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaichi Samata Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kaichi Samata'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaichi Samata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaichi Samata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaichi Samata şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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