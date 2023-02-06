Kaiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaiki 8 Mart 2003 tarihinde Betim şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kaiki Bruno da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaiki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Kaiki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaiki'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kaiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Kaiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaiki şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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