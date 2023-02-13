Kaiky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaiky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaiky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaiky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kaiky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaiky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaiky

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaiky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaiky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaiky 12 Ocak 2004 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kaiky Fernandes Melo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaiky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Kaiky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaiky'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Kaiky Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaikyfernandes_06/

Kaikyboyu ve yaşı kaç

Kaiky Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kaiky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kaiky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaiky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Santos FC

19 Temmuz 2022 yılında UD Almería

Kaiky kimdir

Kaiky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaiky şuan UD Almería takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kaiky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Kaiky nereli

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