Kaimar Saag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaimar Saag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaimar Saag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaimar Saag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaimar Saag 5 Ağustos 1988 tarihinde Viljandi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaimar Saag Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danish Football Agency yapmaktadır. Kaimar Saag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kaimar Saag'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaimar Saag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaimar Saag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaimar Saag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaimar Saag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Levadia II

1 Ocak 2006 yılında Levadia

1 Ocak 2008 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2012 yılında Vejle-Kolding

1 Temmuz 2013 yılında Vejle BK

8 Temmuz 2014 yılında Assyriska FF

27 Şubat 2015 yılında Levadia

22 Şubat 2016 yılında Nybergsund

16 Ocak 2018 yılında B36 Tórshavn

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2019 yılında JK Viljandi

2 Ocak 2022 yılında Paide

Kaimar Saag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaimar Saag şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaimar Saag Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Kirm Suure-Jaani (2004), JK Kodugaas Viljandi (2005), Levadia Tallinn (2005)

Estonya takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 3 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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