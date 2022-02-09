Kaime ne demek, TDK'ya göre Kaime kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaime ne demek? Kaime TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaime kelimesi. Peki kaime ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaime nedir, kaime kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAİME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaime kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaime kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kaime kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buyruk, resmî kâğıt, ferman

- Kâğıt para, kâğıt lira, kayme



KAİME CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mezat kaimesi.

- Atıf Bey cüzdanından çıkardığı bir reçeteyle bir beş liralık kaimeyi uzatarak...

