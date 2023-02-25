Kaimu Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaimu Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaimu Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaimu Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaimu Zheng 28 Ocak 1992 tarihinde Huangshi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑凯木 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaimu Zheng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaimu Zheng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 8 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Kaimu Zheng'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaimu Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaimu Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaimu Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaimu Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SH East Asia

1 Ocak 2011 yılında Chongqing F.C.

1 Şubat 2012 yılında SH Shenhua

15 Şubat 2017 yılında SJZ Ever Bright

31 Aralık 2017 yılında SH Shenhua

15 Ocak 2018 yılında GZ Hengfeng

28 Şubat 2019 yılında TJ Teda

8 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Kaimu Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaimu Zheng şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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