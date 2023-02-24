Kaina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaina 31 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Kaina Nunes da Silva Amarante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Kaina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kaina'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Felgueiras

1 Temmuz 2018 yılında Olhanense

16 Ocak 2019 yılında Moura

1 Ağustos 2019 yılında Marco 09

21 Ağustos 2020 yılında KS Besa

23 Ağustos 2021 yılında KF Vllaznia

1 Ocak 2022 yılında KS Kastrioti

30 Haziran 2022 yılında KF Vllaznia

Kaina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaina şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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