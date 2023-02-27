Kaina Yoshio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaina Yoshio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaina Yoshio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaina Yoshio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaina Yoshio 28 Haziran 1998 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉尾 海夏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaina Yoshio Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Kaina Yoshio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Kaina Yoshio'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaina Yoshio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaina Yoshio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaina Yoshio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaina Yoshio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2019 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2020 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2020 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

Kaina Yoshio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaina Yoshio şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Yokohama F. Marinos Primary N2SC, Yokohama F. Marinos Jr Yth, Yokohama F. Marinos Yth (-2016)

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