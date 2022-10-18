Kainat Modellik Yarışması'nda birincilik Türkiye'nin! Ünlülerin şıklık yarışı kırmızı halıya damga vurdu

‘Top Model Of Universe’ Kainat Modellik Yarışması önceki gün, akşam saatlerinde İstanbul’daki Lazzoni Otel’de yapıldı.

Yarışmanın sunuculuğunu Bekir Aksoy- Mehmet Yıldırım ve Yasmin Gülman yaparken, kareografisini Asil Çağıl üstlendi. Top Model Of Universe Türkiye Başkanı Ali Turgut ve Semra Türk’ün ev sahipliğindeki geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok tanıdık isim katıldı.

MADEN KAZASINDA ÖLENLER UNUTULMADI

Yarışma başlamadan önce Bartın Amasra’daki maden hayatını kaybeden 41 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

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MAHSA EMİNİ PROTESTOLARINA DESTEK

Yarışmada ayrıca İran’da sembol olan Mahsa Emini protestolarına destek verilirken, kadın yarışmacılar saçlarını podyumda toplu şekilde kesmesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

35 ülkenin seçilmiş yarışmacıların katıldığı gecede kadınlarda birinciliği Türkiye’den Defne Şentürk, erkeklerde ise Faslı İlias Senhaji layık görüldü. Yarışmanın birincisi Defne Şentürk yarışma sonunda Türk bayrağı açtı.

Yarışmaya Victor Baron, Serhat Çağırtekin , Zigavus , Wafa idrissi , Sabit Akkaya , Banu Saadet , Ayla Kaymak, Yalçın Çelik , Yaco Event ve Selahattin Koyuncu, Yıldız Koleji, İlker Ezibay Promo works, imteks, Scarps Shoes ve Fahkriya Kalofov katkıda bulundular.

BEKİR AKSOY: ÇOK KEYİFLİ GEÇTİ

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Bekir Aksoy soruları yanıtlarken, “ Çok keyifli gerçekten. Öncelikle uluslararası olması çok değerli” dedi.

Eşi Nazife Aksoy’un geçmişte kuliste uğradığı taciz olaylı ile ilgili davanın geçen günlerde sonuçlanması sonrası ilk kez konuşan Aksoy, “Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada şuan son karar verildi. Bizim için olay bitti. Mahkeme içinde bitti. Karşı taraf bizim istediğimiz cezayı aldı. 2,5 sene ceza aldı. Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah kimsenin başına ve ailelerin başına vermesin” ifadelerini kullandı.

"ESKİNİN MANKENLERİ ŞİMDİNİN STAR OYUNCULARI"

Gecede jüriler arasında yer alan ünlü kareograf Uğurkan Erez, “ İlk defa Türkiye’de yapılan dünya yarışması bu, bende juri olmaktan çok mutluyum. Hepsi ülkelerinde birinci olarak geldiler. Keyifle izleyeceğim" dedi. Bir çok model yetiştirdiğinden bahseden Erez, “Kenan İmirazlaıoğlu, Kıvanç Burak, Özçivit, Çağla Şikel, Tolhagan Sayışman, Serenay Sarıkaya, Özge Ulusoy o kadar çok var ki say say bitmiyor. Eskinin mankenleri şimdinin star oyuncuları hepsi ile iftihar ediyorum. Hepsi çok vefalıdır “ dedi.

Jüride yer alan Manken Günay Musayeva ise yarışma için geldiğini ifade ederek " Spor yaparken belimi incittim. Jüri olduğum için zorda olsa geldim. Ben hak edenin yanındayım “ dedi. Eski Tolga Karel’in oğlunu aramıyor demeci hatırlatılan Musayeva, “ Hiç gerek yok” diyerek cevap verdi.

WİLMA ELLES: KALBİM DOLU, ÇOK MUTLUYUM

Yarışmada jüri olan Wilma Elles, kırmızı tuvaletiyle göz kamaştırdı. Setten çıkıp ayağının tozu ile geldiğini belirten Elles, “ Böyle uluslararası bir yarışmada bulunmak beni çok gururlandırdı. Seçimlerimi adeletli bir şekilde yapacağım. Yolları açık olsun” dedi. İş hayatının çok yoğun olduğunu belirten Elles, özel hayatı ile ilgili olarak ise “ Kalbim dolu, çok mutluyum. Ama kim olduğunu söylemem” itirafında bulundu..