Kaio Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaio Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaio Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaio Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaio Cesar 15 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kaio César Andrade Lima şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaio Cesar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LCT SOCCER yapmaktadır. Kaio Cesar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaio Cesar'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaio Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kaio Cesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kaio Cesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaio Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Kaio Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaio Cesar şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.