Kaio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaio 18 Mart 1995 tarihinde Várzea Grande şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kaio Silva Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Live Soccer yapmaktadır. Kaio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaio'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kaio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Grêmio

8 Şubat 2019 yılında Sport Recife

1 Aralık 2019 yılında Grêmio

13 Ocak 2020 yılında Paraná

31 Aralık 2020 yılında Grêmio

7 Ocak 2021 yılında Paraná

27 Mayıs 2021 yılında Ituano

10 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Kaio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaio şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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