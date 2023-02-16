Kaio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaio 11 Ocak 1996 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kaio Nunes Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FJB Sports yapmaktadır. Kaio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaio'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_kaionunes/

Kaio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Goianésia (GO)

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

9 Nisan 2018 yılında Brasil-RS

1 Aralık 2018 yılında Bilinmiyor

11 Ocak 2019 yılında Ituano

30 Nisan 2019 yılında Real Brasília

24 Temmuz 2019 yılında Goiás EC

2 Mart 2021 yılında Real Brasília

12 Mart 2021 yılında Chapecoense

31 Ocak 2022 yılında Real Brasília

11 Nisan 2022 yılında Brusque-SC

1 Temmuz 2022 yılında Real Brasília

18 Temmuz 2022 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Real Brasília

3 Ocak 2023 yılında CSA

30 Kasım 2023 yılında Real Brasília

Kaio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaio şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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