Kairi Shimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kairi Shimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kairi Shimura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kairi Shimura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kairi Shimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kairi Shimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kairi Shimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kairi Shimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kairi Shimura 16 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 志村 海里 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kairi Shimura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kairi Shimura'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kairi Shimuraboyu ve yaşı kaç

Kairi Shimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kairi Shimura kimdir

Kairi Shimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kairi Shimura şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kairi Shimura nereli

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