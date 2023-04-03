Kairi Shimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kairi Shimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kairi Shimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kairi Shimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kairi Shimura 16 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 志村 海里 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kairi Shimura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kairi Shimura'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kairi Shimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kairi Shimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kairi Shimura şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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