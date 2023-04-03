Kairi Shimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kairi Shimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kairi Shimura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kairi Shimura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.