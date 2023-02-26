Kairo Kiltmaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kairo Kiltmaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kairo Kiltmaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kairo Kiltmaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kairo Kiltmaa 22 Şubat 2003 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kairo Kiltmaa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kairo Kiltmaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kairo Kiltmaa'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kairo Kiltmaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kairo Kiltmaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kairo Kiltmaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kairo Kiltmaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pärnu JK II

1 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Kairo Kiltmaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kairo Kiltmaa şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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