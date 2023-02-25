Kais Nasri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kais Nasri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kais Nasri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kais Nasri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kais Nasri 21 Ağustos 2002 tarihinde Septèmes-les-Vallons şehrinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kais Nasri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kais Nasri'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kais Nasri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kais_nasri_/

Kais Nasri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kais Nasri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kais Nasri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kais Nasri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Lazio U19

1 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

Kais Nasri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kais Nasri şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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