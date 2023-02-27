Kaisei İshii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaisei İshii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaisei İshii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaisei İshii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaisei İshii 2 Nisan 2000 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石井 快征 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaisei İshii Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaisei İshii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kaisei İshii'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaisei İshii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaisei İshii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaisei İshii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaisei İshii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Sagan Tosu

15 Haziran 2021 yılında Ehime FC

31 Ocak 2022 yılında Sagan Tosu

25 Temmuz 2022 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC

Kaisei İshii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaisei İshii şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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