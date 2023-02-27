Kaishu Sano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaishu Sano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaishu Sano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaishu Sano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaishu Sano 30 Aralık 2000 tarihinde Tsuyama, Okayama şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐野 海舟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaishu Sano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaishu Sano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaishu Sano'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kaishu Sano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaishu Sano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaishu Sano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaishu Sano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Machida Zelvia

9 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

Kaishu Sano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaishu Sano şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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