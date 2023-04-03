Kaito Fukuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Fukuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito Fukuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaito Fukuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaito Fukuda 8 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 福田 開人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaito Fukuda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kaito Fukuda'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaito Fukuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaito Fukuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaito Fukuda şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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