Kaito Hayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Hayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito Hayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaito Hayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaito Hayashi 5 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 林 海斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaito Hayashi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Kaito Hayashi'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaito Hayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaito Hayashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Rissho Univ.
Kaito Hayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaito Hayashi şuan Rissho University takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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