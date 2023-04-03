Kaito İgarashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito İgarashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito İgarashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaito İgarashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaito İgarashi 25 Nisan 2001 tarihinde Shizuoka, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 五十嵐 海斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaito İgarashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Kaito İgarashi'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaito İgarashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaito İgarashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında Rissho Univ.
Kaito İgarashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaito İgarashi şuan Rissho University takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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