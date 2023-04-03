Kaito Oikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Oikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito Oikawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaito Oikawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaito Oikawa 2 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 及川 魁士 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaito Oikawa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kaito Oikawa'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaito Oikawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaito Oikawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Kaito Oikawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaito Oikawa şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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